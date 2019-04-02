قائمة الزمالك - ظهور علاء والنقاز ومحمد إبراهيم استعدادا لسموحة.. وغياب جمعة وحفني

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 18:37

كتب : FilGoal

حمدي النقاز لاعب الزمالك أمام إنبي

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قائمة الفريق استعدادا لخوض مواجهة سموحة وشهدت عودة محمود علاء وحمدي النقاز وتواجد محمد إبراهيم.

بينما غاب عن قائمة الفريق أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك وتضم القائمة 20 لاعبا.

ويلعب الزمالك أمام سموحة في السابعة من مساء غد الأربعاء ضمن مباريات الدوري المصري.

أخبار متعلقة

مصدر بـ المصري لـ في الجول: مباراة الزمالك في السويس بحسب عامر.. غالبا سنواجه الأهلي هناك لجنة المسابقات تحدد موعد مواجهتي الأهلي مع المقاصة والزمالك مع المصري مصدر بـ الزمالك يكشف لـ في الجول عن موقف كهربا.. هل يرحل أو يعدل عقده؟ إبراهيم حسن: إعارة باسم مرسي لـ سموحة تنتهي بعد مواجهة الزمالك.. هو المسؤول عن التسريبات

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد

الدفاع: بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد أحمد كماتشو

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم كهربا - إبراهيم حسن - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم

الهجوم: عمر السعيد - خالد بوطيب

اختر التشكيل الأمثل للزمالك

اقرأ أيضا:

مصدر بـ الزمالك يكشف لـ في الجول عن موقف كهربا.. هل يرحل أو يعدل عقده؟

خبر في الجول – الآشعة تثبت تعافي النقاز

لجنة المسابقات تحدد موعد مواجهتي الأهلي مع المقاصة والزمالك مع المصري

بوشكاش.. المترهل السمين الذي خرج من تحت الأنقاض ليغزو أوروبا

مصدر بـ المصري لـ في الجول: مباراة الزمالك في السويس بحسب عامر.. غالبا سنواجه الأهلي هناك

الزمالك سموحة

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه ضد الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا 6 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الأهلي يحقق انتصاره الثاني في بطولة إفريقيا والـ75 على التوالي 24 دقيقة | رياضات أخرى
بالفيديو - مباراة الموسم في إسبانيا.. عودة مجنونة لـ برشلونة تُغرق فياريال في دموع كازورلا 37 دقيقة | أوروبا
سولشاير بعد الهزيمة ضد ولفرهامبتون: قدمنا ما يكفي للفوز.. وراض عن المستوى حتى الدقيقة 75 42 دقيقة | أوروبا
دون رونالدو وديبالا.. يوفنتوس يهزم كالياري بثنائية ويبتعد بصدارة الدوري ساعة | أوروبا
يوسف: شكرا يا معلول.. ومدرب الاتحاد ركل عاشور لاحتفاله بالهدف ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 2 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 بالفيديو - رأسية صلاح في الـ+90 تشعل المنافسة.. ليفربول يهزم توتنام بصعوبة ويستعيد الصدارة

قد ينال إعجابك