قائمة الزمالك - ظهور علاء والنقاز ومحمد إبراهيم استعدادا لسموحة.. وغياب جمعة وحفني

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قائمة الفريق استعدادا لخوض مواجهة سموحة وشهدت عودة محمود علاء وحمدي النقاز وتواجد محمد إبراهيم.

بينما غاب عن قائمة الفريق أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك وتضم القائمة 20 لاعبا.

ويلعب الزمالك أمام سموحة في السابعة من مساء غد الأربعاء ضمن مباريات الدوري المصري.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد

الدفاع: بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد أحمد كماتشو

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم كهربا - إبراهيم حسن - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم

الهجوم: عمر السعيد - خالد بوطيب

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