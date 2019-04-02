الزمالك يكشف سبب استبعاد عبد الله جمعة من لقاء سموحة

برر أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك سبب استبعاد عبد الله جمعة لاعب الفريق عن لقاء سموحة من أجل إراحته.

وأعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك في وقت سابق من اليوم الثلاثاء قائمة فريقه المستدعاة للقاء سموحة غدا الأربعاء والتي شهدت غياب عبد الله جمعة.

وقال أمير مرتضى: "استبعاد عبد الله جمعة جاء من أجل إراحته بعدما شارك في العديد من المباريات خلال الفترة الأخيرة".

وواصل "كما أن جروس يهدف إلى إشراك جميع اللاعبين في ظل سياسة التدوير التي يقوم بها مؤخرا".

ويواجه الزمالك منافسه سموحة غدا الأربعاء في ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 24 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة بعدما خاض 23 لقاء.

أما سموحة فيحتل المركز الـ16 برصيد 25 نقطة بدما خاض 26 لقاء.

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