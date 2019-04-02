أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري

تعرض محمد صلاح نجم ليفربول لانتقادات لاذعة من أسطورة ليفربول ولاعب الفريق السابق ستيف نيكول بسبب اهتزاز أدائه خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وارتدى نيكول قميص ليفربول في الفترة ما بين عامي 1981 إلى 1994 وتوج معه بأربع بطولات للدوري الإنجليزي وثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقب وحيد لكل من السوبر والدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا.

وتحدث نيكول لشبكة "إي إس بي إن" الأمريكية قائلا: "صلاح خرج عن صوابه لا ينبغي أن يقول إنه يحظى بموسم سيء لأنه لم يحظ بموسم سيء بل هو يعاني في النصف الثاني من الموسم فقط".

وواصل "مثلما كان صلاح رائعا في النصف الأول من الموسم أصبح سيئا في نصفه الثاني".

وأرجع ستيف نيكول سبب اهتزاز مستوى صلاح في النصف الثاني من الموسم إلى انخفاض ثقته أمام المرمى.

وأوضح "عندما يركض صلاح حاليا فأول شيء يأتي في ذهني هو إنه لن يسجل أنا كنت أصلي كي يمرر الكرة في لقاء توتنام إلى ساديو ماني، كنت أصلي لأنني اعتقدت إنه حال عدم تمريره لها فالكرة لن تسكن الشباك".

وتابع اللاعب الأسكتلندي السابق "الشيء المقلق حاليا هو من التفكير من أين تأتي أهداف ليفربول، فالطريق التي يلعب بها الفريق تجعل ثلاثي خط الوسط كل هدفه تمرير الكرة للثلاثي الأمامي فقط هم ليسوا مبدعين للعب الكرة بين الخطوط".

وأردف "نحن في موقف الآن إننا لدينا لاعبين فقط في الهجوم هم ماني وروبرتو فيرمينو وهما من أعتقد أن الأهداف ستأتي منهما".

وأتم ستيف نيكول حديثه "نحن ننظر إلى مانشستر سيتي الذي لديه وفرة في اللاعبين الذين يستطيعون إسكان الكرة في الشباك وهذا هو الفارق حاليا بالنسبة لي الذي سيجعل سيتي يفوز بالدوري وليس ليفربول".

وسجل صلاح خلال الموسم الجاري 20 هدفا وصنع تسعة آخرين في 42 لقاء شارك فيهم رفقة ليفربول.

اقرأ أيضا

حوار في الجول – تراوري: ما قاله آل الشيخ لي سبب الهدفين ضد بتروجت.. بيراميدز سيفوز بالدوري

فضل: نحارب السوق السوداء.. وأسعار تذاكر كأس الأمم مناسبة لثالث أقوى بطولة في العالم

إبراهيم حسن: إعارة باسم مرسي لـ سموحة تنتهي بعد مواجهة الزمالك.. هو المسؤول عن التسريبات

قائد المصري يتحدث لـ في الجول.. عن الغياب لمدة عام بسبب خطأ طبي والتأهيل مع لاعب الأهلي

مؤتمر زيدان: فاران لم يقل إنه يرغب في الرحيل.. والحديث عن التطهير قلة احترام