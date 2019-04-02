توريه يسترجع إهانات عنصرية شرسة في بداية مسيرته.. وكيف تعرض والده لصدمة

استرجع يايا توريه نجم كرة القدم الإيفوارية، الإهانات العنصرية الشرسة التي طالته في بداية مسيرته الكروية.

يايا توريه النادي :

توريه لعب في صفوف ميتالوره دونتسك الأوكراني بين عامي 2003 و2005، وهناك اختبر لحظات عصيبة من الإهانات العنصرية الصادرة من المدرجات.

توريه روى هذه الصعوبات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "في البداية شعرت بالإذلال، وبعدها شعرت بالغضب، أصوات القردة التي هتفت بها الجماهير كانت أسوأ من أي شيء".

وأضاف: "توجّب علي الاعتياد على ذلك، حاولت التركيز على لعب كرة القدم، لكن الجماهير واصلت غناء: أيها القرف الأسود، عد إلى منزلك".

وواصل: "كان الأمر صعبا للغاية، وتوجب علي مقابلة ذلك في كل مباراة، أحيانا هذه الإهانات كانت تصدر من جماهير فريقي".

وتحوّل نجم برشلونة ومانشستر سيتي السابق للحديث عن ما أخبره به والده: "أتذكر أنني هاتفت والدي يوما ما وأخبرته أن الجماهير تصدر أصوت قردة وأنني أشعر بالسوء".

وكشف: "والدي طلب مني مواصلة اللعب وأن أتحلى بالقوة، لم يرد أن يؤثر ذلك علي، ولكنه لم يدرك مقدار تأثري بالفعل".

قبل أن تتلاشي هذه النصائح على أرض الواقع: "ومن ثم حضر إلى أوكرانيا لمشاهدتي في أحد الأيام، ذهب للجلوس في المدرجات، ليتفاجأ بالأشخاص البيض يبتعدون عنه، ذهبوا للجلوس في مكان آخر".

وتعجّب والده: "والدي سألني بعد المباراة: ماذا حدث؟ هل رأحتي سيئة؟".

ليأتي رد توريه: "وأنا أخبرتي: أبي، هل تتذكر عندما هاتفتك وأخبرتك كيف يغني الناس بهتافات القردة وأنت أخبرتني أن أتقبلها وأن أعاني؟".

يضيف توريه: "فأخبرني والدي: يا بني، الأمر في غاية السوء. كان والدي غاضبا".

ويختتم: "حتى ولو أعددت نفسك لذلك، فعندما تتلقى تلك الإهانات تصاب بالصدمة".

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