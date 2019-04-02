الأهلي: الإصابة سبب غياب محمود وحيد عن مباراة الاتحاد.. وهذا موقفه من مواجهة صن داونز

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 20:40

كتب : حسام نور الدين

محمود وحيد - الأهلي - سيمبا

كشف الأهلي عن سبب غياب لاعبه محمود وحيد عن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري.

الأهلي يحل ضيفا على الاتحاد السكندري في ملعب برج العرب بكثير من التغييرات على تشكيلته التي واجهت الزمالك قبل أيام، مع استبعاد وحيد من قائمة المباراة.

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وأرجع الجهاز الطبي للأهلي غياب وحيد عن المواجهة، إلى إجهاد عضلي عام.

وأضاف في تصريحات صحفية أن وحيد سيكون جاهزا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتوجّه إلى جنوب إفريقيا غدا الأربعاء على متن طائرة خاصة، ووحيد لن يغيب عن رحلة السفر الطويلة.

وحيد (24 عاما) لم يظهر سوى في 32 دقيقة مع الأهلي منذ انضمامه إليه قادما من مصر للمقاصة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، كانت في مواجهة سيمبا بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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