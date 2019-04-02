الإسماعيلي يهزم المقاولون بثنائية مواصلا الزحف نحو المربع الذهبي

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 18:56

كتب : FilGoal

الإسماعيلي أمام إنبي

نجح فريق الإسماعيلي في تحقيق الفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

ويواصل الإسماعيلي زحفه نحو المربع الذهبي بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع من 23 مباراة وبفارق 7 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع والذي خاض 3 مباريات زائدة.

وتقدم الإسماعيلي مبكرا على المقاولون العرب في الدقيقة الرابعة عن طريق كريم بامبو الذي نجح في تخطي الدفاع وسدد على يسار محمود أبو السعود.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف نظيف في ظل محاولات المقاولون لإدراك التعادل.

ومع بداية الشوط الثاني استغل محمود عبد العاطي دونجا تمريرة بنسون شيلونجو في الدقيقة 48 وسجل الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتجمد رصيد المقاولون العرب عند 36 في المركز السادس من 27 مباراة، بينما رفع الدراويش رصيدهم إلى 35 نقطة من 23 مباراة.

ويلعب الإسماعيلي مباراة قوية يوم السبت المقبل أمام بيراميدز ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري.

أما المقاولون العرب فيلعب في نفس اليوم ضد وادي دجلة.

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