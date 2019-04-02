التشكيل - ميسي على دكة بدلاء برشلونة أمام فياريال

قرر إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، إبقاء نجمه ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء في مواجهة فياريال.

برشلونة يحل ضيفا على فياريال في ملعب لا سيراميكا، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

حامل اللقب سيدخل المباراة دون نجمه ميسي الذي سيبقى على مقاعد البدلاء.

كما لا يظهر اسم جيرارد بيكيه الذي لعب كل مباريات الدوري حتى اللحظة، وإيفان راكيتيتش كذلك.

الثنائي السابق سيبقى على مقاعد البدلاء، إذ يواجهان خطر الإيقاف لو تحصلا على بطاقة صفراء، مما سيغيبهما عن مواجهة أتليتكو مدريد في الجولة المقبلة.

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أتليتكو مدريد مطارده.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو - كليمنت لونجليه - صامويل أومتيتي - جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس - أرتور ميلو - أرتورو فيدال - فيليبي كوتينيو

الهجوم: لويس سواريز - مالكوم

دكة البدلاء: إينياكي بينيا - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو - إيفان راكيتيتش - كارلس ألينيا - كيفن برنس بواتينج - ليونيل ميسي

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