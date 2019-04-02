الأهلي يعلن جاهزية أيمن أشرف لمواجهة صن داونز

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 20:20

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - الأهلي - الإنتاج الحربي

كشف الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود عن جاهزية أيمن أشرف لاعب الفريق للمشاركة في لقاء ماميلودي صن داونز.

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان أيمن أشرف غادر معسكر الأهلي في الإسكندرية قبل لقاء الاتحاد السكندري بسبب معاناته من إجهاد عام ليعود إلى القاهرة.

وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن مدافع الأهلي أصبح لائقا للمشاركة في لقاء صن داونز المقبل دون أي مشكلة.

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ويحل الأهلي ضيفا على صن داونز يوم السبت المقبل لملاقاته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشارك أيمن أشرف خلال الموسم الجاري مع الأهلي في 29 مباراة وسجل هدفين ولم يصنع.

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