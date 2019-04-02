عدد محمد محسن أبو جريشة المدرب العام لنادي الإسماعيلي، إيجابيات الفوز على المقاولون العرب.

الإسماعيلي تجاوز المقاولون العرب بهدفين مقابل لا شيء، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع من 23 مباراة خاضها. (طالع التفاصيل)

وصرّح أبو جريشة لـ Filgoal.com: "بالإضافة للفوز على المقاولون، فإن أداء اللاعبين قد أسعد الجهاز الفني".

وأضاف: "نسعى لعلاج الأخطاء بعد كل مباراة، لأن هذا الأساس وراء استمرار الانتصارات".

ويرى أبو جريشة أن النقاط الثلاث لم تكن المكسب الوحيد من المباراة: "للفوز على المقاولون الكثير من المكاسب، مثل رفع معنويات اللاعبين، والاقتراب من المربع الذهبي الذي يعد هدفنا الأهم في الوقت الحالي".

مختتما: "الفوز أسعدنا، لكن يجب علينا المواصلة لحصد مزيد من النقاط والتقدم على جدول المسابقة".

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