لجنة المسابقات تحدد موعد مواجهتي الأهلي مع المقاصة والزمالك مع المصري

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 13:51

كتب : عاطف شادي

رمضان صبحي - الأهلي - المقاصة

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، موعد مباراة الأهلي مع مصر للمقاصة، ضمن لقاءات الدوري الممتاز، وكذلك الزمالك مع المصري.

وقررت اللجنة إقامة مباراة الأهلي يوم 10 أبريل الجاري، بعدما كان جدول البطولة يتضمن إقامة المباراة أحد يومي 10 أو11 أبريل.

كما تقرر إقامة مباراة المصري مع الزمالك يوم 11 أبريل، والأقرب إقامتها على استاد الجيش بالسويس.

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وعلى ذات الجانب قررت لجنة المسابقات إقامة مباراتي الاتحاد السكندري وبيراميدز، وسموحة والإنتاج الحربي في الأسبوع الـ29 لدوري القسم الأول، باستاد حرس الحدود "المكس" بدلا من ستاد الجيش ببرج العرب.

وتقام المباراتان يومي الخميس 11 والجمعة 12 أبريل الجاري على التوالي، وبدون جمهور.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر وخاض كل منهما 23 لقاء.

ويلتقي الأهلي اليوم الثلاثاء مع الاتحاد السكندري، فيما يواجه الزمالك فريقا سكندريا آخر وهو سموحة يوم الأربعاء.

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