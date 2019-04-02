قال مصدر بإدارة المصري إن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أكد للمجلس إقامة مباراة الفريق ضد الزمالك يوم 11 أبريل الجاري في استاد الجيش بالسويس.

وتحدث المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "عامر حسين أكد لنا أننا سنواجه الزمالك في استاد الجيش بالسويس".

وأردف "وكذلك أكد لنا أننا بصورة كبيرة سنواجه الأهلي في نفس الملعب".

وكان المصري يخوض مبارياته في استاد برج العرب، إلا أن قرار اتحاد الكرة بغلق الملعب في المباريات المحلية لتجهيزه لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك في إفريقيا.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن بشكل رسمي من قبل أن مباراة المصري والزمالك ستكون بنسبة كبيرة في استاد الجيش بالسويس.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بـ42 نقطة، أما الزمالك فيتصدر الدوري بـ54 نقطة وخلفه الأهلي بنقطتين.

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