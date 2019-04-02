هل يرحل محمود عبد المنعم "كهربا" عن صفوف الزمالك أم يمدد عقده مع تعديله، كل الاحتمالات مطروحة بالنسبة لموقف الجناح في الموسم المقبل.

محمود كهربا النادي : الزمالك الزمالك

مصدر مطلع داخل الزمالك تحدث مع FilGoal.com قائلا: "مبدئيا، كهربا لاعب في الزمالك ونحن في منتصف الموسم وبعيدين عن حسم أي بطولة، لذا لا تحديد لموقف أي لاعب في الوقت الحالي".

ولكنه استدرك "القاعدة العامة والتي تسري على أي لاعب ومنهم كهربا، هو أنه لو أتى عرضا مناسبا للنادي وللاعب، فلا مانع في رحيله، وهو ما حدث مع كهربا نفسه في العامين الماضيين".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الزمالك لا يمانع في رحيل جناحه الذي سجل 10 أهداف وصنع مثلهم مع الأبيض هذا الموسم محليا.

ولكن، كان هناك حديث حول تمديد عقد اللاعب وهو ما عقب عليه المصدر قائلا: "فكرة تمديد وتعديل عقد كهربا مطروحة".

قبل أن يستدرك "ولكن، نحن نقيم كل لاعب ونمنحه قيمة عقده بناء على ما يقدمه للفريق".

وأتم "إدارة الزمالك لا تبخل على أي لاعب بمنحه ما يستحق بناء على ما يمنحه للفريق".

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