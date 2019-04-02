أثبتت الآشعة التي أجراها حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك تعافيه من إصابته من شد في الأمامية.

وعلم FilGoal.com أن النقاز جاهز من الناحية الطبية للمشاركة أمام سموحة، لتصبح لياقته الفنية هي معيار كريستيان جروس المدير الفني للفريق في اختياره لقائمة الفريق ضد منافسه السكندري من عدمه.

وكان النقاز قد تعرض لشد في العضلة الأمامية في مباراة المقاولون قبل الماضية في الدوري، ليخرج ويشارك بدلا منه حازم إمام.

وشارك إمام في مباراة القمة التي انتهت 0-0 بسبب إصابة النقاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ54 نقطة، أما سموحة فمهدد بالهبوط حيث يحتل المركز الـ16 بـ25 نقطة.

من تفضل لقيادة الجبهة اليمنى ضد سموحة.. إمام أم النقاز؟

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