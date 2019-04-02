دي يونج: كدت انضم إلى توتنام الصيف الماضي

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 16:42

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - مودريتش

كشف فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس الهولندي عن أنه كان قريبا من الانضمام إلى صفوف توتنام الصيف الماضي.

صاحب الـ21 عاما سينضم إلى صفوف برشلونة الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو بعد أداء رائع قدمه رفقة الفريق الهولندي.

وقال دي يونج في جزء من مقابلة نشرتها مجلة فور فور تو معه عن اهتمام توتنام بخدماته الصيف الماضي: "اللحظة لم تكن مناسبة، لم أكن قد انتهيت مع أياكس بعد إذ لك أكن قد لعبت في مركز موسم بأكمله".

أخبار متعلقة

فرينكي دي يونج.. أن تملك لاعبا قادرا على صنع الحلول الصعبة دي يونج: برشلونة طلب مني إقصاء ريال مدريد دي يونج: راموس قد يندم على ما فعله أمامنا مكالمة هاتفية "صعبة" من ميسي ساهمت في انضمام دي يونج لـ برشلونة

وأضاف "كذلك كنت مصابا في تلك الفترة لذا كنت أفكر في أنه ليس بعد. فكرت في أنه يتوجب علي البقاء في أياكس لموسم إضافي أو لأطول من ذلك".

اقرأ أيضا - (فرينكي دي يونج.. أن تملك لاعبا قادرا على صنع الحلول الصعبة)

وأوضح "اعتبرت عرض توتنام طويلا وصعبا، أراهم كناد مستقر ويتحسنون. يعطون اللاعبين الصغار فرصة والمدرب ماوريسيو بوكيتينو يساعد على تطويرهم".

وأتم "أحب الكرة التي يقدمونها وأظن أنها كانت لتناسبني".

برشلونة تعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس بداية من الموسم المقبل، ولمدة 5 سنوات مقابل 75 مليون يورو إضافة إلى 11 مليون أخرى كمتغيرات (طالع التفاصيل).

وقبل ارتدائه قميص البلاوجرانا تألق فرينكي وقاد أياكس لانتصار رباعي تاريخي على ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا في إياب دور الـ16 من المسابقة ليتأهل لملاقاة يوفنتوس في ربع النهائي.

اقرأ أيضا

حوار في الجول – تراوري: ما قاله آل الشيخ لي سبب الهدفين ضد بتروجت.. بيراميدز سيفوز بالدوري

فضل: نحارب السوق السوداء.. وأسعار تذاكر كأس الأمم مناسبة لثالث أقوى بطولة في العالم

إبراهيم حسن: إعارة باسم مرسي لـ سموحة تنتهي بعد مواجهة الزمالك.. هو المسؤول عن التسريبات

قائد المصري يتحدث لـ في الجول.. عن الغياب لمدة عام بسبب خطأ طبي والتأهيل مع لاعب الأهلي

مؤتمر زيدان: فاران لم يقل إنه يرغب في الرحيل.. والحديث عن التطهير قلة احترام

فرينكي دي يونج توتنام

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدربه السابق: نادال ليس لاعب تنس مصاب.. بل مصاب يلعب التنس 6 دقيقة | أوروبا
قائمة الزمالك - ظهور علاء والنقاز ومحمد إبراهيم استعدادا لسموحة.. وغياب عبد الله جمعة وحفني 7 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - الشحات وفتحي أساسيان ضد الاتحاد.. لاسارتي يجري 7 تغييرات عن مباراة القمة 16 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الاتحاد - عمار حمدي وقمر يقودان الهجوم أمام الأهلي.. وسيسيه على مقاعد البدلاء 30 دقيقة | الدوري المصري
أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 32 دقيقة | المحترفون
كريستيانو رونالدو يتحدث عن "ذكاء" زيدان في التعامل مع لاعبي ريال مدريد ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 2 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 بالفيديو - رأسية صلاح في الـ+90 تشعل المنافسة.. ليفربول يهزم توتنام بصعوبة ويستعيد الصدارة

قد ينال إعجابك