دي يونج: كدت انضم إلى توتنام الصيف الماضي

كشف فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس الهولندي عن أنه كان قريبا من الانضمام إلى صفوف توتنام الصيف الماضي.

صاحب الـ21 عاما سينضم إلى صفوف برشلونة الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو بعد أداء رائع قدمه رفقة الفريق الهولندي.

وقال دي يونج في جزء من مقابلة نشرتها مجلة فور فور تو معه عن اهتمام توتنام بخدماته الصيف الماضي: "اللحظة لم تكن مناسبة، لم أكن قد انتهيت مع أياكس بعد إذ لك أكن قد لعبت في مركز موسم بأكمله".

وأضاف "كذلك كنت مصابا في تلك الفترة لذا كنت أفكر في أنه ليس بعد. فكرت في أنه يتوجب علي البقاء في أياكس لموسم إضافي أو لأطول من ذلك".

اقرأ أيضا - (فرينكي دي يونج.. أن تملك لاعبا قادرا على صنع الحلول الصعبة)

وأوضح "اعتبرت عرض توتنام طويلا وصعبا، أراهم كناد مستقر ويتحسنون. يعطون اللاعبين الصغار فرصة والمدرب ماوريسيو بوكيتينو يساعد على تطويرهم".

وأتم "أحب الكرة التي يقدمونها وأظن أنها كانت لتناسبني".

برشلونة تعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس بداية من الموسم المقبل، ولمدة 5 سنوات مقابل 75 مليون يورو إضافة إلى 11 مليون أخرى كمتغيرات (طالع التفاصيل).

وقبل ارتدائه قميص البلاوجرانا تألق فرينكي وقاد أياكس لانتصار رباعي تاريخي على ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا في إياب دور الـ16 من المسابقة ليتأهل لملاقاة يوفنتوس في ربع النهائي.

اقرأ أيضا

حوار في الجول – تراوري: ما قاله آل الشيخ لي سبب الهدفين ضد بتروجت.. بيراميدز سيفوز بالدوري

فضل: نحارب السوق السوداء.. وأسعار تذاكر كأس الأمم مناسبة لثالث أقوى بطولة في العالم

إبراهيم حسن: إعارة باسم مرسي لـ سموحة تنتهي بعد مواجهة الزمالك.. هو المسؤول عن التسريبات

قائد المصري يتحدث لـ في الجول.. عن الغياب لمدة عام بسبب خطأ طبي والتأهيل مع لاعب الأهلي

مؤتمر زيدان: فاران لم يقل إنه يرغب في الرحيل.. والحديث عن التطهير قلة احترام