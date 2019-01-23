رسميا - "فنان جديد ينضم".. دي يونج لاعبا في برشلونة

موهبته لفتت الأنظار وأداؤه جذب الأنظار، أسلوب لعبه ارتبط في الأذهان بأنه لن يناسب إلا الكتلان لا غيرهم.

برشلونة يعلن رسميا تعاقده مع فرانكي دي يونج لاعب وسط أياكس الهولندي بداية من الموسم المقبل.

"فنان جديد سينضم في الصيف المقبل" هكذا عنون الحساب الرسمي لبرشلونة على تويتر، في مقطع فيديو ظهير فيه اسم الشاب الهولندي على قميص الفريق.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية في وقت سابق عن أن دي يونج اختار برشلونة وفضل الانتقال للفريق الكتالوني على باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

الموقع الرسمي للبلاوجرانا أوضح أن قيمة الصفقة 75 مليون يورو إضافة إلى 11 مليون أخرى كمتغيرات، والتعاقد لمدة 5 سنوات

ولفت دي يونج صاحب الـ21 عاما الأنظار بعد خوض 65 مباراة مع الفريق الأول لأياكس منذ انضمامه في عام 2016.

وسجل دي يونج عشرة أهداف وصناعة 10 آخرين، ويمتاز دي يونج باللعب في أكثر من مركز.

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