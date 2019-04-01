عودة: زولا أهدر فرصة يمكن لطفل أن يسجلها.. وهذا تحذيري الذي لم ينفذه اللاعبون

أرجَع محمد عودة المدير الفني لنادي بتروجت هزيمة فريقه أمام بيراميدز، إلى سوء التعامل مع الهجمات المرتدة.

بتروجت خسر أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل على ملعب الجيش في السويس، بالجولة 27 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وصرّح عودة بعد المباراة: "مشكلتنا أننا لم نطبّق الهجمات المرتدة بالشكل الصحيح في الشوط الأول، لاعبو الوسط لم يستطيعوا إيصال الكرة بالشكل السليم إلى المهاجمين في 6 أو 7 هجمات".

مضيفا عبر أون سبورت: "لو طبقنا هذه الهجمات المرتدة بشكل صحيح، لانتهت المباراة لصالحنا منذ الشوط الأول الذي لا أذكر أن بيراميدز أهدر خلاله أي فرصة".

وواصل: "أغلقت على مفاتيح لعب بيراميدز بشكل جيد، لعبت بثلاثة لاعبي ارتكاز وأوقفت بكار وعمر جابر، لم يكن لهما أي خطورة في الشوط الأول".

وتحسّر عودة على فرصة أحمد زولا الضائعة في الشوط الثاني: "في الشوط الثاني دافعنا بشكل جيد ولم يشكل بيراميدز أي خطورة، حتى سنحت لنا فرصة زولا، كان يجب تسجيلها، لا يمكن أن تضيع، لو سنحت لطفل فسيتمكن من تسجيلها بأريحية".

وكشف: "حذّرت اللاعبين بين الشوطين من فتح الخطوط لو تلقيّنا الهدف الأول، ولكن ما حذرت منه حدث واستطاع بيراميدز تسجيل الهدف الثاني".

وواصل مدرب المقاولون العرب السابق: "غيّرت طريقة اللعب بعد تلقي الهدفين ولعبت بثنائي في خط الهجوم، أهدرنا كرة في نهائي المباراة ارتدت من العارضة، لكن الأمور كانت منتهية".

وعند سؤاله عن فرص بتروجت في تجنُب الهبوط، أجاب عودة بشكل حاسم: "لا، لا، لا أريد التحدث عن احتمالية الهبوط، يتبقى لنا 7 مباريات، ومن المباراة الأولى لي مع بتروجت طالبت بإخراج الفريق من هذه الحسابات تماما، يجب أن أرفع الضغط من على اللاعبين وألا يفكروا في أمر الهبوط حتى يظهروا بشكل جيد".

وأضاف: "خرجنا من مجموعة مباريات صعبة، المباريات المقبلة ستكون أسهل ولو أنه لا توجد مباريات سهلة. إنها لعبة كراسي موسيقية حتى المباراة الأخيرة، أي فريق يحقق فوز يهرب إلى الأمام مثلما فعل وادي دجلة".

مختتما: "أغلب الأندية التي حولنا لا تحقق الفوز، الجميع يتعادل أو يخسر".

رصيد بتروجت تجمّد عند النقطة 25 في المركز الخامس عشر.

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