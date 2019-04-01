لاكازيت: أشعر بالفارق في الأجواء عن الموسم الماضي.. يمكننا العودة لدوري الأبطال

تحدث ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال عقب انتصار فريقه على نيوكاسل، مشيرا إلى "مواجهة كانت صعبة للغاية".

أرسنال انتصر على نيوكاسل بثنائية مقابل لا شيء في ختام الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي.

لاكازيت سجل هدف ضمان انتصار أرسنال والذي أوصل الفريق للمركز الثالث. (طالع التفاصيل)

وقال لاكازيت: "مواجهة نيوكاسل كانت صعبة للغاية. المدرب طالبنا بالتحلي بالصبر والحفاظ على تركيزنا داخل منطقة الجزاء. نحن سعداء للغاية بهذا الانتصار".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "يمكنني الشعور بالفارق في الأجواء الآن عن الموسم الماضي. يمكننا الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وتابع "الجماهير ساعدتنا كثيرا للوصول للمركز الثالث وعلينا مواصلة العمل الآن للحفاظ على هذا المركز".

وأكمل حديثه قائلا: "أرغب في تسجيل العديد من الأهداف خارج ملعبنا أيضا، ولكن الأهم دائما هو الانتصار".

وأتم "نحن نتحلى بالثقة ونعلم جيدا ما علينا القيام به".

لاكازيت وأوباميانج سجلا 37 هدفا وصنعا 15 هدفا في كل البطولات.

الانتصار أوصل أرسنال للمركز الثالث لأول مرة هذا الموسم.

كتيبة أوناي إيمري وصلت للنقطة 63 لتنفرد بالمركز الثالث وتتخطى تشيلسي (60 نقطة) ومانشستر يونايتد (61 نقطة) وتوتنام (61 نقطة).

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 35 في المركز الـ 14.

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