حازم إمام: لا صحة لتدخلات شوبير.. وهل ستقبل الجماهير ما يحدث في الدوري السعودي؟

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 16:10

كتب : هاني العوضي

مؤتمر شوبير قبل انتخابات اتحاد الكرة

نفى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تدخل أحمد شوبير من أجل مصلحة الأهلي كما يتردد.

وتواجد حازم إمام بجانب كرم كردي في ندوة بمكتبة الاسكندرية للحديث عن التشجيع والتعصب.

وقال حازم إمام بشأن تدخل أحمد شوبير لمصلحة النادي الأهلي: "شوبير؟ لا أحب الكلام المرسل، لم يحدث ذلك ولا يتدخل أحد من أجل مصلحة نادي يشجعه".

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وأضاف حازم إمام "أحمد شوبير يشجع الأهلي مثلما الحال بالنسبة لي مع الزمالك، ولكن لم يحدث أي تدخل".

وتابع إمام "تدخل أحمد شوبير مع الأهلي كان قبل وجوده في اتحاد كرة القدم ولكن لا يوجد أي نوع من أنواع التدخل سواء من تجاهه أو تجاهي لصالح أي فريق".

وتوجه الحاضرون بأسئلة لحازم إمام للحديث عن عدم انتظام مسابقة الدوري مقارنة بالدوري السعودي.

وأجاب حازم على ذلك قائلا: "هل ستقبلون التعاقد مع لاعبين بأكثر من 150 و 200 مليون ولا يلعبون بسبب المشاركات الدولية؟".

وأوضح "الدوري السعودي تقام مبارياته حتى في فترات التوقف الدولي، وبذلك يغيب بعض اللاعبين عن المباريات هل ستقبل الجماهير في مصر ذلك من أجل عدم التأجيل؟".

وأتم تصريحاته "وإذا قررنا اتخاذ قرار بالموافقة على 8 لاعبين محترفين لكل نادي سيتم اتهامنا بالتأثير بالسلب على المنتخب المصري".

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