تقرير: رئيس ريال مدريد يفضّل مدافع أتليتكو لتعويض رحيل فاران المحتمل

أخذت تقارير رغبة رافاييل فاران في الرحيل عن ريال مدريد منحى جدي، مما دفع الصحافة الإسبانية للتكهن بالبدلاء المحتملين.

فاران أخبر إدارة ريال مدريد فعليا برغبته في الرحيل وفقا لبرنامج "خوجونيس" الإسباني، بسبب رغبته في تغيير الأجواء. (طالع التفاصيل)

لتكشف صحيفة "أس" الإسبانية عن اللاعب المفضل لـ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لتعويض الفرنسي حال رحيله، وهو خوسيه ماريا خيمينيز لاعب الغريم أتليتكو مدريد.

خيمينيز (24 عاما) يمتلك عقدا مع أتليتكو يمتد حتى 2023، بشرط جزائي يبلغ 120 مليون يورو.

بيريز تحدّث بالفعل إلى خيمينيز وفقا للصحيفة، يوم 9 ديسمبر الماضي في ملعب سانتياجو برنابيو، على هامش حضور مدافع منتخب أوروجواي لإياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في معقل ريال مدريد.

لكن الصحيفة استدركت وأبرزت صعوبة سماح أتليتكو برحيل لاعبه، مع حقيقة انتقال لوكاس هيرنانديز إلى بايرن ميونيخ انطلاقا من الموسم المقبل رسميا، وانتقال وشيك للقائد دييجو جودين إلى إنتر ميلان مع نهاية عقده.

الصحيفة ذكرت بأن الهدف الآخر الذي وضعه ريال مدريد تحت المجهر، هو السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي.

كوليبالي كان اسما اقترحه المدرب زين الدين زيدان على إدارة ريال مدريد في ولايته الأولى، لكنه لن يكون صفقة سهلة بدوره.

الشرط الجزائي في عقد كوليبالي مع نابولي يبلغ 150 مليون يورو، وكارلو أنشيلوتي مدرب فريق الجنوب شدد على تمسكه بلاعبه في وقت سابق.

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