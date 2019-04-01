مع 4 إصابات.. صن داونز يتعادل مع أورلاندو قبل مواجهة الأهلي

تعادل فريق صن داونز الجنوب إفريقي مع أورلاندو بيراتس دون أهداف في قمة الجولة الـ 28 من الدوري الجنوب إفريقي.

وأبقت نتيجة التعادل، الترتيب كما هو في الدوري الجنوب إفريقي. صن داونز في الصدارة بـ 44 نقطة ويليه أورلاندو بـ 41 نقطة.

فارق الـ 3 نقاط استمر بين صن داونز وأورلاندو، بينما استفاد بيدفيست الثالث بـ 41 نقطة وكاب تاون الرابع بـ 40 نقطة وسوبر سبورت بـ 39 نقطة، من التعادل في القمة.

وأعلن فريق صن داونز تعرض 4 لاعبين للإصابة مما جعلهم يغيبون عن لقاء أورلاندو.

الجناح أنتوني لافور غاب بسبب إصابة في الركبة. المهاجم جيريمي بروكي غاب بسبب إصابة في الفخذ.

كما غاب الحارس رياد بيترس - الحارس الاحتياطي - بسبب تعرضه لنزلة برد، مع غياب جناح الأهلي السابق باكاماني ماتشامبي بسبب إصابة في العضلة.

🚨INJURY UPDATE🚨 Laffor - Knee Jeremy - Groin Reyaad - Flu Phakamani - Hamstring#Sundowns #AbsaPrem — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) April 1, 2019

ولم يتحدد حتى الآن موقف رباعي صن داونز من المشاركة أمام الأهلي.

ولن يلعب صن داونز أي مباراة أخرى بعد لقاء أورلاندو وقبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال.

ويحل الأهلي ضيفا على صن داونز يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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