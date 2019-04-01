"عولجت بشكل خاطئ ولا أعرف من السبب لكن كل ما أريده هو أن أصبح قادرا على تحريك ذراعي مرة أخرى بشكل طبيعي" تامر محب لاعب وادي دجلة السابق.

وتحدث تامر محب لـFilGoal.com قائلا: "أنا أعاني من خلع في الكتف تعرضت له قبل ثماني أو تسع سنوات حينما كنت لاعبا في بلدية المحلة وعقب شفائي من الإصابة خضعت للتأهيل وعلاج طبيعي وكل شيء كان على ما يرام".

وواصل "انتقلت إلى بتروجيت بعد ذلك وأصبت مرتين ومرة أخرى تلقيت العلاج بدون أي مشكلة وانتقلت إلى وادي دجلة ومنذ ثلاثة مواسم وبالتحديد في موسم 2015-2016 بدأت المشاكل تعرف طريقها لي بدون توقف".

وأضاف لاعب دجلة السابق "كنا نواجهة الزمالك وسقطت على كتفي وأثبت الآشعة عدم وجود مشكلة وعقب ست مباريات سقطت مرة أخرى عليه أمام سموحة وقالوا لي يجب أن تُجري عملية جراحية لوجود تهتك في العظام".

وأردف "لكن مع مرور الوقت وجدت أن عضلة اليد وزنها ينخفض وعقب تأجيل لستة أشهر لا يوجد تحسن، وحينما كانت هناك فكرة لسفري للخارج لكن عصام الحضري اقترح علي طبيب آخر يعرفه جيدا وتعامل معه كثيرا".

وواصل تامر محب "الطبيب قال لي إنني سأجري عملية جراحية وسأعود بعد عام أو عام ونصف وقلت لا مشكلة أهم شيء أن أتخلص من الإصابة للأبد".

مفاجأة في العملية

هنا انتهت قصة والتالي هو قصة أخرى كما يقول تامر محب: "أثناء العملية خرج الطبيب إلى أسرتي وأبلغهم بوجود مشاكل كبرى لدي تمثلت في تهتك العظام وأزمة في السائل المتواجد بين العظام مع مشكلة في الأربطة وأسرتي قالوا له افعل ما تراه صحيحا".

وواصل "مكثت في غرفة العمليات لخمس ساعات وظللت أخضع لبرنامج تأهيلي لعام كامل ولكن يبدو إن ذلك الطبيب ثبت كتفي بقوة فأصابه بالتيبس وأصبحت أعاني كي أرفع يدي للأعلى لدرجة أنني بدأت أشعر بالآلام في العمود الفقري".

وأردف "قلت لن أستطيع إكمال مسيرتي وسوف أعتزل وحدث ذلك قبل أن أبلغ عامي الثلاثين وعانيت من ظروف نفسية سيئة للغاية".

وواصل "في ذلك الوقت طلب مني نادي حوش عيسى في الدرجة الثالثة أن ألعب معهم وهذا نادي بلدي ورفضت ولكنهم أصروا وانتقلت لهم في الموسم الماضي وسجلت 11 هدفا وصنع 10 لكنني لم أكن أستطيع لعب رميات التماس أو رفع يدي".

وأكمل "بعد ذلك الموسم وجدت صديد من ذراعي ذهبت للطبيب الذي أجرى لي العملية الأخيرة جعلني أخضع لبعض الفحوصات وحصلت على الدواء ولكن الصديد لم يتوقف قبل أن أتفاجئ بوجود خيط يخرج من مكان ما أسفل ذراعي".

وتابع تامر محب "بعد ما حدث ذهبت لطبيب آخر وقال لي يبدو أن الخطاف الذي تم تركيبه لم يقبله جسمك وعلينا إخراجه بعملية جراحية وخضعت لها وبعد فترة فوجئت بصديد يخرج من مكان آخر وقيل لي إنني أعاني من نفس المشكلة ولكن من الصعب تلك المرة إخراج الخطاف لأنه على عكس الأول مازال محافظ على مكانه بين العظام وعلينا الانتظار كي يبتعد عن العظم".

وأضاف "أنا أعاني من حالة نفسية سيئة للغاية أكون جالس مع أصدقائي وأتفاجئ بصديد يخرج مني ولا أعرف كم عدد الخطافات في جسمي ولا أعرف ماذا أفعل"؟

وشدد تامر محب "كل ما أريده هو أن أتلقى العلاج الصحيح والمناسب وأرفع يدي وأعيش بها بشكل عادي وأن يتم حساب المخطئ".

دور وادي ودجلة

ورغم كل تلك الظروف الصعبة أثنى تامر محب على وادي دجلة وقال: "النادي لم يتركني مطلقا ووقف الجميع بجانبي طوال فترة علاجي".

وشدد "لم يقصر أي شخص إطلاقا وكل ما كنت أريده كان يتم مساعدتي فيه كما أتوجه بالشكر إلى حسام عرفات الذي تحدث عني مؤخرا عقب لقاء سموحة".

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