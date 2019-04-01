خاص خبر في الجول – استاد المكس لم يتلق إخطارا رسميا باستضافة الأهلي والاتحاد

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 17:10

كتب : هاني العوضي

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لم تتلق إدارة استاد المكس أي مخاطبات رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم بنقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري إلى الملعب حتى الآن.

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم قال إنه تقرر نقل مباراة الاتحاد السكندري والأهلي يوم الثلاثاء في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز إلى ملعب حرس الحدود بدلا من استاد الجيش المصري ببرج العرب. ( اقرأ تصريحاته )

وعلم FilGoal.com أن استاد المكس لم يتم إخطاره باستقبال المباراة حتى الآن.

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وتنتظر إدارة الملعب القرار النهائي بشأن نقل المباراة من عدمه، حتى يتم الاستعداد لاستقبالها في حال إقامتها عليه.

وقد تشهد الساعات المقبلة وصول الخطاب الرسمي من اتحاد الكرة بشأن مصير ملعب المباراة.

وتحتاج أرضية ملعب برج العرب لصيانة شاملة بعدما ظهرت رديئة في لقاء القمة بين الزمالك والأهلي الذي انتهى بدون أهداف يوم السبت لذلك قرر الاتحاد عدم إقامة مباريات محلية عليه في الفترة المقبلة.

وصرح محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري أن نقل اللقاء قد يسبب مشكلة بعدما باع النادي تذاكر لجماهير.(التفاصيل)

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