مصيلحي: نشترط حضور الجماهير أمام الأهلي.. وهذا لن يحدث إذا نُقلت المباراة

الأحد، 31 مارس 2019 - 17:10

كتب : أحمد الخولي

ركلة جزاء الاتحاد ضد الأهلي

يتمسك محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بحضور الجماهير في لقاء فريقه أمام الأهلي.

الأهلي يواجه الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء في الجولة الـ 27 من الدوري المصري في لقاء من المقرر أن يقام على ملعب برج العرب.

وقال مصيلحي: "بنسبة كبيرة ستقام المباراة بشكل طبيعي على ملعب برج العرب كما هو مُعلن. أخطرنا اتحاد الكرة بذلك من وجهة نظرنا".

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وأضاف في تصريحاته الإذاعية "نشترط ضرورة حضور الجماهير في المباراة وهو الأمر الذي لن يحدث في حالة نقل المباراة لملعب المكس".

وواصل "نسعى لتحقيق الانتصار ومواصلة النتائج الجيدة هذا الموسم. حلمي طولان يُركز بشكل كبير على هذه المباراة".

وكشف رئيس الاتحاد السكندري أن "لا يوجد أي بند في عقد استعارة عمار حمدي يمنع مشاركته أمام الأهلي".

واستمر "عمار موهبة حقيقة والدليل انضمامه للمنتخب. وسيثبت نفسه بشكل أكبر في الفترة المقبلة".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 32 نقطة من 26 مباراة.

بينما الأهلي في المركز الثاني بـ 52 نقطة من 23 مباراة بفارق نقطتين عن المتصدر الزمالك.

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