سولشاير: بوجبا وريال مدريد؟ جاوب على سؤال عام.. وهذا عيب التوقف الدولي

شدد جولي أونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد على أن بول بوجبا نجم فريقه "يشعر بالسعادة" في الفريق الإنجليزي وذلك تعقيبا على تصريحات النجم الفرنسي التي تحدث فيها عن ريال مدريد.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكان بوجبا قد صرح بأن "اللعب لـ ريال مدريد يعد بمثابة الحلم لأي لاعب كرة قدم" وذلك خلال فترة التوقف الدولي. (طالع التفاصيل)

وفسر سولشاير تصريحات بوجبا قائلا "لقد جاوب على سؤال عام يخص رغبة كل لاعب في اللعب لـ ريال مدريد".

واستطرد خلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية "واحدة من عيوب التوقف الدولي تتمثل في أن اللاعبين يكونوا في حرية تامة للحديث والإجابة على الصحفيين. وهو (بوجبا) جاوب على سؤال عادي حول رغبة اللاعبين للعب لـ ريال مدريد".

وأوضح "لم يكن يتحدث عن نفسه. هو سعيد هنا".

وأجاب سولشاير على "هل تخطط لبناء الفريق حول بوجبا؟" قائلا: "بالطبع. لقد تحدثت عن هذا الأمر منذ أعوام مضت".

ويعتبر بوجبا من أهم لاعبي مانشستر يونايتد وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما في 38 مباراة بالموسم الحالي وسجل 14 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

وقالت تقارير إن ريال مدريد يتمنى الحصول على خدمات لاعب وسط فرنسا ولم ينف زين الدين زيدان مدرب الفريق الإسباني رغبته في انتداب بوجبا.

ويلعب بوجبا في يونايتد منذ عام 2016 حين انتقل من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي العريق.

وعن تجديد عقده مع مانشستر يونايتد ومدى تأثير هذا القرار على اللاعبين في الرحيل أو البقاء "على الأقل من سيحصل على عروض يعرف من سيكون مدربه في الموسم المقبل".

وأتم "الآن أعلم أنني ساستمر هنا لذلك حديثي معهم لن يكون بمثابة النصيحة؛ بمثابة الأمنية وأننا نستمر في العمل سويا".

وكان سولشاير قد جدد عقده لمدة 3 مواسم مع مانشستر يونايتد بعدما تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت في 19 ديسمبر الماضي.

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