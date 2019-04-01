قال ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إنه تقرر نقل مباراة الاتحاد السكندري والأهلي يوم الثلاثاء في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز إلى ملعب حرس الحدود بدلا من استاد الجيش المصري ببرج العرب.

وصرح سويلم للصحفيين يوم الاثنين:"نقلنا المباراة لأن ملعب برج العرب لا يستطيع استقبال مباريات حاليا".

وواصل "نتشاور مع الأمن للسماح بحضور جمهور للقاء".

وأرضية ملعب برج العرب تحتاج لصيانة شاملة بعدما ظهرت رديئة في لقاء القمة بين الزمالك والأهلي الذي انتهى بدون أهداف يوم السبت لذلك قرر الاتحاد عدم إقامة مباريات محلية عليه في الفترة المقبلة.

وصرح محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري أن نقل اللقاء قد يسبب مشكلة بعدما باع النادي تذاكر لجماهير.(التفاصيل)

ويتفاوض اتحاد الكرة مع الأمن حول عدد المشجعين الذين سيحضرون المباراة.

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