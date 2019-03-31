عبد الغني: القمة أقيمت في أجواء مثالية.. عدم تركيز اللاعبين وسرحان المدربين سبب هذا المستوى

وصف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأجواء التي أقيمت فيها قمة الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي بـ"المثالية".

وقال عبد الغني عبر برنامج "مساء DMC": "الجو الذي لعبت فيه المباراة يعتبر مثالي للعب كرة القدم".

وأضاف "في أوروبا لعبت تحت أمطار أشد".

وشدد "الانتقادات الموجهة ليست في محلها. المستوى السيء للمباراة سببه عدم تركيز اللاعبين وسرحان المدربين".

وشرح "اللاعبون أهدروا فرص مؤكدة أمام المرمى، وتغييرات المدربين تأخرت كثيرا".

غرقت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في المياه بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في ملعب برج العرب في الإسكندرية لتنتهي بالتعادل السلبي.

وتعادل الزمالك مع الأهلي سلبيا في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ17 للدوري، ليستمر ترتيب قمة الدوري دون تغيير.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني بـ52 نقطة. بعدما انتهت القمة رقم 117 بينهما بالتعادل.

اقرأ أيضا

ماني: نحاول مساعدة صلاح للعودة للتسجيل

كلوب: لم نتلق لكمة هذا الموسم مثلما حدث من قبل

رئيس الزمالك: لن نواجه الإسماعيلي في مدينته لو لم يلعب الأهلي هناك

أرقام في الجول - رمضان صبحي قام بكل شيء في القمة

أرقام في الجول - محمد عبد الغني منقذ متألق في القمة