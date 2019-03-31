عبد الغني: القمة أقيمت في أجواء مثالية.. عدم تركيز اللاعبين وسرحان المدربين سبب هذا المستوى

الأحد، 31 مارس 2019 - 12:13

كتب : FilGoal

أوباما - أيمن أشرف - الأهلي - الزمالك

وصف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأجواء التي أقيمت فيها قمة الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي بـ"المثالية".

وقال عبد الغني عبر برنامج "مساء DMC": "الجو الذي لعبت فيه المباراة يعتبر مثالي للعب كرة القدم".

وأضاف "في أوروبا لعبت تحت أمطار أشد".

أخبار متعلقة

أمير عزمي: أهدرنا بعض الفرص كادت تمنحنا الفوز في القمة لاسارتي: الصدفة وراء ظهور صالح جمعة بعد غياب في القمة رسميا – بقرار من الحكم الروماني.. القمة في موعدها

وشدد "الانتقادات الموجهة ليست في محلها. المستوى السيء للمباراة سببه عدم تركيز اللاعبين وسرحان المدربين".

وشرح "اللاعبون أهدروا فرص مؤكدة أمام المرمى، وتغييرات المدربين تأخرت كثيرا".

غرقت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في المياه بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في ملعب برج العرب في الإسكندرية لتنتهي بالتعادل السلبي.

وتعادل الزمالك مع الأهلي سلبيا في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ17 للدوري، ليستمر ترتيب قمة الدوري دون تغيير.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني بـ52 نقطة. بعدما انتهت القمة رقم 117 بينهما بالتعادل.

اقرأ أيضا

ماني: نحاول مساعدة صلاح للعودة للتسجيل

كلوب: لم نتلق لكمة هذا الموسم مثلما حدث من قبل

رئيس الزمالك: لن نواجه الإسماعيلي في مدينته لو لم يلعب الأهلي هناك

أرقام في الجول - رمضان صبحي قام بكل شيء في القمة

أرقام في الجول - محمد عبد الغني منقذ متألق في القمة

في الدوري الزمالك الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

النجوم والداخلية يتعادلان لصالح 4 فرق في صراع الهبوط 8 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - من ضمنهم ابنه.. زيدان يمنح الفرصة للجميع في مباراة ريال مدريد أمام ويسكا 16 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - رأسية صلاح في الـ+90 تشعل المنافسة.. ليفربول يهزم توتنام بصعوبة ويستعيد الصدارة 29 دقيقة | أوروبا
المصري لـ في الجول: مفاوضاتنا للتجديد لوادي وتعديل عقد إسلام عيسى مستمرة لبعد مباراة الزمالك 32 دقيقة | الدوري المصري
خطوة جديدة من المصري لتجنب خصم نقاط من رصيده 47 دقيقة | الدوري المصري
ساري عن صافرات جماهير تشيلسي ضده: اعتدت على ذلك.. وأُصدق مدرب كارديف 53 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 2 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 3 قائمة الأهلي – ظهور صالح جمعة وغياب هشام محمد استعدادا للزمالك 4 قراءة أولية لعقل لاسارتي.. مواجهة ساسي بواسطة صالح وكيف يهاجم الزمالك

قد ينال إعجابك