بالفيديو – 5 نقاط على اللقب.. مبابي يلدغ تولوز ويقود سان جيرمان للانتصار

سجل كيليان مبابي هدف انتصار باريس سان جيرمان على حساب تولوز في الجولة الـ 30 من الدوري الفرنسي.

هدف انتصار باريس سان جيرمان جاء في الدقيقة 73 عن طريق مبابي.

الجوهرة كيليان استلم عرضية من ثيلو كيرير بطريقة رائعة قبل أن يُسدد بكل إتقان في شباك تولوز وينصر باريس سان جيرمان.

ووصل باريس سان جيرمان للنقطة 80 من 29 مباراة، بينما تجمد رصيد تولوز عند النقطة 32 من 30 مباراة.

ليل في وصافة باريس سان جيرمان بـ 60 نقطة من 30 مباراة.

ويحتاج باريس سان جيرمان لـ 5 نقاط فقط من 9 مباريات متبقية للفريق الباريسي من أجل حصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج يوم الأحد المقبل، ثم ليل في الأسبوع التالي.

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