بالفيديو – لا مهاجم؟ لن يلعب إيكاردي أيضا.. لاتسيو يُسقط إنتر ويشعل صراع الثالث والرابع

الأحد، 31 مارس 2019 - 23:30

كتب : FilGoal

سافيتش - إنتر - لاتسيو

ارتقى ستيفان سافيتش ليحول رأسية في مرمى إنتر ويكتب انتصار لاتسيو بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

هدف لاتسيو الوحيد جاء في الدقيقة 12 من رأسية سافيتش.

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كل محاولات إنتر العديدة على مرمى لاتسيو، فشلت بالكامل.

إنتر سدد 18 تسديدة على مرمى لاتسيو كثاني أكثر مباراة من جانب المحاولات على المرمى للفريق الإيطالي دون أن تُترجم بهدف، بعد لقاء بارما (28 تسديدة).

لوتارو مارتينيز المهاجم الشاب لإنتر والذي عوض غياب ماورو إيكاردي الفترة الماضية، تعرض لإصابة خلال تواجده مع منتخب الأرجنتين في فترة التوقف الدولي.

إصابة مارتينيز جعلت قائمة إنتر بلا أي مهاجم صريح، ورغم ذلك لم يستدع لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر، إيكاردي.

استبعاد إيكاردي من قائمة إنتر استمر وذلك بعد المشكلة التي نشبت بين قائد الفريق الإيطالي والمدرب مع تدخل واندا نارا وكيلته.

سقوط إنتر أشعل المنافسة تماما على المركز الثالث والرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إنتر في المركز الثالث بـ 53 نقطة. ميلان في المركز الرابع بـ 51 نقطة. أتلانتا في المركز الخامس بـ 48 نقطة. لاتسيو في المركز السادس بـ 48 نقطة. روما في المركز السابع بـ 47 نقطة.

صراع مشتعل على المركز الثالث والرابع، بعيدا عن المتصدر يوفنتوس (78 نقطة) والوصيف نابولي (63 نقطة).

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