صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي

كشف محترفنا المصري محمد صلاح ما قاله يورجن كلوب للاعبي ليفربول عقب الانتصار الصعب على توتنام.

رأسية في الدقيقة الأخيرة من محمد صلاح مع خطأ مشترك بين توبي ألديرفيرليد وهوجو لوريس.. كل هذا أبقى ليفربول في المنافسة المشتعلة على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي. (طالع التفاصيل)

وقال محمد صلاح: "تحدثت مع كلوب في غرف خلع الملابس عقب المباراة وأخبرني بأن الأمر لا يتعلق باللعب بشكل جيد، بل الأهم دائما هو إيجاد طريقة لحصد الثلاث نقاط".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "الفرق الكبيرة دائما ما تجد الطريق لحصد النقاط. وهذا هو الأهم".

وواصل "اليوم لم نلعب أفضل مباراة لنا ولكننا نجحنا في الانتصار وهذا هو الأهم. هذا ما يحدث من الفرق الكبيرة".

وأكمل حديثه قائلا: "الجماهير اليوم كانت رائعة للغاية. هم يرغبون في لقب الدوري الإنجليزي ونحن سنفعل كل شيء من أجل تحقيق ذلك. الجماهير ساعدتنا كثيرأ".

وتابع "أعتقد بأن الجماهير ستحتسب الهدف لي. ولكن الأهم هو حصد الثلاث نقاط".

ورد صلاح بقوة على الانتقادات التي تُطاله بخصوص غيابه عن التسجيل في الفترة الأخيرة.، مشيرا إلى "عم أنا لم أسجل في بعض المباريات ولكن يوجد من سجلوا نفس عدد أهدافي والبعض يقول عنهم بأنهم في أفضل مواسم حياتهم". (طالع كل تصريحات صلاح للرد على الانتقادات)

صلاح سجل 17 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، نفس عدد أهداف هاري كين (توتنام) و بيير إيميريك أوباميانج (أرسنال) وساديو ماني.

سيرخيو أجويرو يعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ 19 هدفا ثم صلاح وماني وكين وأوباميانج بـ 17 هدفا ثم رحيم ستيرلينج بـ 15 هدفا.

انتصار ليفربول على توتنام أعاده من جديد للصدارة بـ 79 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة للأخير.

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