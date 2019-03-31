النجوم والداخلية يتعادلان لصالح 4 فرق في صراع الهبوط

الأحد، 31 مارس 2019 - 19:50

كتب : FilGoal

الأهلي - النجوم

تعادل فريق النجوم مع الداخلية بهدف لكل فريق في الجولة الـ 27 من الدوري المصري.

عبد العزيز السيد وضع الداخلية في المقدمة أولا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بعد لعبة ثنائية مع كيفين موهيري، سددها عبد العزيز في الشباك.

وفي الدقيقة 72 سجل إبراهيم أبو اليزيد هدفا بالخطأ في مرماه لصالح النجوم بعدما فشل في التعامل مع تسديدة أوبري شيروا ليحولها في الشباك.

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التعادل أوصل رصيد النجوم للنقطة 24 في المركز الـ 17 قبل الأخير، بينما حصد فريق الداخلية نقطته الـ25 في المركز الـ 14.

نتيجة التعادل أفادت 4 فرق في صراع الهبوط.

إنبي صاحب المركز الأخير بـ 23 نقطة (26 مباراة) وسموحة وبتروجت أصاحب الـ 25 نقطة (26 مباراة)، إلى جانب طلائع الجيش صاحب الـ 28 نقطة (26 مباراة).

ليستمر الصراع الناري على مراكز الهبوط.

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