كلوب: آمل ألا تكون إصابة فان دايك خطيرة

الأحد، 31 مارس 2019 - 22:31

كتب : FilGoal

فان دايك - ليفربول - توتنام

يتمنى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ألا تكون إصابة فيرجيل فان دايك مدافع الريدز خطيرة، وذلك بعد لقاء توتنام.

فان دايك تعرض لإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة أثناء تغطيته لانفراد موسى سيسوكو.

وقال كلوب عن إصابة فان دايك: "تحدثت معه وأعتقد أنه أصيب بسبب تدخله مع سيسوكو".

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وأضاف في تصريحاته للموقع الرسمي لليفربول "علينا أن ننتظر ونرى. لا أعرف إذا كان تعرض للوي في القدم، أم إنها إصابة في الكاحل".

وواصل "آمل ألا تكون الإصابة خطيرة. فان دايك كان يسير عقب المباراة وهو يضع علبة ثلج كبيرة على قدمه".

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ويقدم فان دايك موسما رائعا للغاية يساهم من خلاله بمنافسة الريدز على لقب الدوري الإنجليزي.

انتصار ليفربول على توتنام أعاده من جديد للصدارة بـ 79 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة للأخير.

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