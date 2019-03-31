كلوب: آمل ألا تكون إصابة فان دايك خطيرة

يتمنى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ألا تكون إصابة فيرجيل فان دايك مدافع الريدز خطيرة، وذلك بعد لقاء توتنام.

فان دايك تعرض لإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة أثناء تغطيته لانفراد موسى سيسوكو.

وقال كلوب عن إصابة فان دايك: "تحدثت معه وأعتقد أنه أصيب بسبب تدخله مع سيسوكو".

وأضاف في تصريحاته للموقع الرسمي لليفربول "علينا أن ننتظر ونرى. لا أعرف إذا كان تعرض للوي في القدم، أم إنها إصابة في الكاحل".

وواصل "آمل ألا تكون الإصابة خطيرة. فان دايك كان يسير عقب المباراة وهو يضع علبة ثلج كبيرة على قدمه".

رأسية في الدقيقة الأخيرة من محمد صلاح مع خطأ مشترك بين توبي ألديرفيرليد وهوجو لوريس.. كل هذا أبقى ليفربول في المنافسة المشتعلة على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي. (طالع التفاصيل)

ويقدم فان دايك موسما رائعا للغاية يساهم من خلاله بمنافسة الريدز على لقب الدوري الإنجليزي.

انتصار ليفربول على توتنام أعاده من جديد للصدارة بـ 79 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة للأخير.

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