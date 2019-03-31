تحدث محمد محسن أبو جريشة المدرب العام لفريق الإسماعيلي عن صعوبة مواجهة لقاء فريقه أمام المقاولون العرب.

الإسماعيلي يواجه المقاولون العرب يوم الثلاثاء في الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

وقال مدرب الإسماعيلي: "نحتاج لفوز لكي نستعيد الثقة ولترتفع معنويات اللاعبين".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "وقعنا في أخطاء في مباراياتنا الأخيرة ولكن أيضا الحظ لم يكن معنا على الإطلاق وأهدرنا العديد من الفرص".

وواصل "نحاول إخراج اللاعبين من حالة عدم التوفيق وينتظرنا مواجهة صعبة أمام المقاولون العرب بسبب إمكانياتهم ودوافعهم".

وأشار "لقاء المقاولون سيشهد بعض التغييرات وذلك بعد اكتمال اللياقة البدنية لدى بعض من العائدين من الإصابة مثل محمود متولي إلى جانب استعادة الثنائي الموقوف باهر المحمدي وطارق طه".

وأكمل حديثه قائلا: "كانت هناك بعض المكاسب خلال المرحلة الأخيرة مثل الثلاثي الصاعد محمد الضرف وأحمد أيمن ومدحت فقوسة".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 32 نقطة من 22 مباراة، بينما المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 36 نقطة من 26 مباراة.

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