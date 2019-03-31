كشف مصدر مسؤول في ملعب برج العرب بالإسكندرية أن هناك نية لدى إدارة الاستاد لرفض استقبال مباريات مقبلة لتتمكن من إجراء صيانة كاملة للعشب.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لـFilGoal.com:"نتجه لرفض استقبال مباريات في الفترة المقبلة. الملعب حل أزمات كثيرة ولم نقصر، لكنه بات مستهلكا، في الفترة الماضية كان يوميا تقريبا يشهد الملعب مباراة أو مران".

وواصل "تعرضنا لنقد شديد، نحن أولا وأخيرا نخدم بلدنا. العشب يحتاج وقتا ليعود إلى طبيعته ويصبح ممكنا اللعب عليه، على مدار آخر 10 أيام قمنا بصيانة كبيرة لكن الأمطار أثرت فيه".

وظهر ملعب برج العرب رديئا في مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم السبت والتي انتهت بدون أهداف وحالت المياه دون تحرك الكرة بشكل طبيعي سلس فوق العشب.

ومفترض استقبال الملعب لمباراة الاتحاد والأهلي في الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء وقالت تقارير إن اللقاء قد ينقل إلى ملعب آخر.

وأتم المصدر "خلال ساعات سنحسم موقفنا بشأن هذه المباراة".

وأقيمت مباريات محلية كثيرة في ملعب برج العرب إضافة إلى لقاءات قارية للأهلي والزمالك والإسماعيلي وكان الاستاد مسرحا أيضا لمباريات منتخب مصر في تصفيات كأس إفريقيا 2019.

وملعب برج العرب هو الأكبر في مصر والثاني في إفريقيا من حيث عدد المقاعد، تبلغ سعته 86 ألف مقعد.

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