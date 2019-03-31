نفى نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة Eleven التي تدير فريق الجونة لكرة القدم كافة الأنباء التي ترددت عن الموافقة على انتقال جوزيف أنجويم إلى الأهلي.

جوزيف نجويم النادي : الجونة الجونة

وكانت انتشرت تقارير إعلامية عن حصول الأهلي على موافقة نادي الجونة على ضم جوزيف أنجويم الظهير الأيسر للفريق إلى النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وقال نادر شوقي في تصريحات لـ FilGoal.com: "أنباء موافقتنا على انتقال أنجويم للأهلي غير صحيحة بالمرة".

وتابع شوقي "لم تحدث مفاوضات من الأساس بين الجونة والأهلي على ضم أي لاعب".

وشدد شوقي "لا يوجد أي مجال للحديث في مثل تلك الأمور خاصة وأن هناك وقت كبير على نهاية الدوري وأيضا التركيز حاليا فقط على كيفية تحقيق نتائج إيجابية تضمن بقاء الجونة في الدوري".

ولعب أنجويم 20 مباراة مع الجونة هذا الموسم في مسابقة الدوري ونجح في صناعة 7 أهداف، وسبق له خوض 10 مباريات دولية مع منتخب الكاميرون.

وأتم نادر شوقي تصريحاته "مازال الوقت مبكرا على نهاية مسابقة الدوري في مصر للحديث عن مفاوضات انتقال لاعبين".

ويلعب الجونة في السابعة والنصف من مساء اليوم أمام مصر للمقاصة في الدوري المصري.

ويقع الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة من 25 مباراة وتفصله 5 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

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