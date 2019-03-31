التشكيل - من ضمنهم ابنه.. زيدان يمنح الفرصة للجميع في مباراة ريال مدريد أمام ويسكا

دفع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بنجله لوكا زيدان في التشكيلة الأساسية للفريق أمام ويسكا، في الجولة 29 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

ليكون هذا الظهور هو الثاني لـ لوكا مع الفريق الأول لـ ريال مدريد، بعد أن خاض مباراة فياريال في الجولة الأخيرة من دوري الموسم الماضي.

لوكا يستغل غياب تيبو كورتوا للإصابة، وإبقاء كيلور نافاس على مقاعد البدلاء.

كما شهدت التشكيلة الظهور الأول لـ براهيم دياز بشكل أساسي منذ حضوره في فترة الانتقالات الشتوية من مانشستر سيتي، إذ اكتفى بالظهور كبديل مع سانتياجو سولاري المدرب السابق.

أما ماركو يورينتي، فتعافى من إصابته الطويلة وبدأ على حساب كاسيميرو، إذ غاب منذ مباراة برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 6 فبراير الماضي.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق مؤقت يبلغ 5 نقاط عن أتليتكو صاحب المركز الثاني، و15 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الأول.

حراسة المرمى: لوكا زيدان

الدفاع: ألفارو أودريوزولا - ناتشو فيرنانديز - سيرخيو راموس - مارسيلو

الوسط: ماركوس يورينتي - داني سيبايوس - براهيم دياز - إيسكو

الهجوم: كريم بنزيمة - جاريث بيل

دكة البدلاء: كيلور نافاس - خيسوس نافاس - كاسيميرو - سيرخيو ريجيلون - لوكاس فاسكيز - ماريانو دياز

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