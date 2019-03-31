مران الزمالك – محمود علاء يشارك.. وجلسة بين جروس والنقاز وإشادة خاصة بـ حازم

شارك محمود علاء مدافع الزمالك في مران الفريق بشكل طبيعي اليوم الأحد.

وخاض علاء التقسيمة بشكل طبيعي وظهر فيها بشكل جيد بحسب الموقع الرسمي للنادي الأبيض.

وغاب علاء عن مباراة القمة أمس السبت بسبب إصابته بقطع أعلى الحاجب.

وقبل المران، عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق جلسة مع حمدي النقاز للاطمنان حول إصابته في العضلة الأمامية والتي غيبته عن مواجهة الأهلي كذلك.

وخاض النقاز تدريبات تأهيلية وبعدها جلسة بصالة الجيم، قبل 3 أيام من مواجهة سموحة في الجولة 27 من الدوري.

وتلقى حازم إمام الظهير الأيمن بالفريق إشادة خاصة من جروس، بعد أدائه بلقاء القمة، حيث تحدث جروس مع حازم خلال جلسته مع اللاعبين وطالبهم بتقديم التحية له على أدائه وقيادته للفريق، كما نال محمد عبد الغني وعبد الله جمعة إشادة وتحية اللاعبين على أدائهم.

مران الفريق اليوم كان اختياريا، حيث منح جروس الحرية للاعبين بالحضور من عدمه ما تسبب في حضور عدد قليل من اللاعبين الأساسيين والذين أدوا تدريبات استشفائية بالجيم فيما حصل باقي اللاعبين على راحة.

ويتصدر الزمالك الدوري بـ54 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي.

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