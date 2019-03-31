ساري عن صافرات جماهير تشيلسي ضده: اعتدت على ذلك.. وأُصدق مدرب كارديف

اعتاد ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي على صافرات الاستهجان ضده طوال فترة عمله كمدرب.

تشيلسي خطف الانتصار من كارديف سيتي بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 32 في لقاء شهد هدفا من تسلل واضح للبلوز في الدقيقة 85 عدل النتيجة. (طالع التفاصيل)

جماهير تشيلسي التي تواجدت في ملعب كارديف أطلقت صافرات استهجان وهتفت ضد ساري، ولكن المدرب لم يتعجب من ذلك.

وقال ساري: "لا أريد الحديث عن هتافات الجماهير ضدي ولكنني أتفهم ذلك جيدا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "لقد تواجدت في عملي منذ 45 عاما وأتفهم ما يحدث. كل ما علي فعله هو العمل لكي أجعل الجماهير تُغير من وجهة نظرها".

ويرى ساري "الحظ كان معنا في الشوط الأول لأننا لم نلعب بشكل جيد وفي بداية الشوط الثاني اهتزت شباكنا تماما مثل ما حدث أمام إيفرتون. ولكنني أرى في النهاية أننا استحقينا الانتصار".

وتابع "كل ما علينا فعله هو الانتصار في المباريات من أجل تغيير رأي الجماهير. إذا انتصرنا، الجماهير ستكون سعيدة ونحن علينا التحسن ومواصلة العمل".

وعن هدف تشيلسي المثير للجدل، قال ساري "لم أر الهدف ولكن نيل وارنوك – مدرب كارديف – قال أنه واثقا تماما من عدم صحته. وأنا أُصدق وارنوك".

وأكمل حديثه قائلا: "وارنوك تحدث معي عقب المباراة عن الحكم. لم يكن هناك أي شيء ضدي أنا، بل الحديث كان عن الحكم. أنا أتفهم موقفه بشدة لأنهم يقاتلون على البقاء ويريدون الانتصار دائما. أنا أتفهم شعوره".

وتطرق ساري للحديث عن سبب عدم البدء بـ إدين هازارد ونجولو كانتي، قائلا: "لا أعتقد أن كانتي وهازارد قادران على لعب 70 مباراة".

واستمر "كانتي لعب 50-51 مباراة وهازارد لعب مباراته الـ 48 اليوم وشارك مع منتخب بلاده مؤخرا، علينا إراحتهما".

واستمر "في النهاية حصدنا الثلاث نقاط وهذا هو الأهم. أعلم جيدا مدى أهمية كانتي وهازارد بالنسبة لنا ولكن علينا إراحتهما والقرار ليس سهلا".

تشيلسي حصد نقطته الـ60 وتساوى مع أرسنال صاحب المركز الخامس ولكن المدفعجية خاضوا مباراة أقل، في وقت يملك مانشستر يونايتد 61 نقطة ولكنه أيضا لعب مباراة أكثر من أرسنال.

أما كارديف، فيظل مهددا بالهبوط حيث جمع 28 نقطة من 31 مباراة في المركز الـ18 من الدوري.

هدرسفيلد هبط رسميا. فولام في المركز الـ 19 بـ 17 نقطة. كارديف في الـ 18 بـ 28 نقطة. ثم بيرنلي وساوثامبتون وبرايتون بـ 33 نقطة.

اقرأ أيضا

الجونة يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي وجوزيف أنجويم

كاف يعلن تعديل موعد مواجهة صن داونز والأهلي

مصدر بملعب برج العرب لـ في الجول: تحملنا كثيرا ونتجه لرفض استقبال مباريات مقبلة

الاتحاد السكندري لـ في الجول: لا مانع من اللعب ضد الأهلي في المكس.. ولكن

عبد الغني: القمة أقيمت في أجواء مثالية.. عدم تركيز اللاعبين وسرحان المدربين سبب هذا المستوى