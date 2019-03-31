أسطورة ليفربول يشرح لماذا يجب ألا تخشى الجماهير من صيام صلاح التهديفي

الأحد، 31 مارس 2019 - 11:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - فولام

يرى إيان راش أسطورة فريق ليفربول أن عودة محمد صلاح لتسجيل الأهداف ما هي إلا مسألة وقت فقط ويجب ألا تخشى الجماهير من صيامه التهديفي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وفشل محمد صلاح في تسجيل الأهداف في السبع مباريات الأخيرة وفقد صدارة الدوري الإنجليزي لصالح سرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وقال راش في تصريحات لصحيفة ميرور: "لقد مررت بأوقات مثل التي يتعرض لها صلاح حاليا".

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وأضاف راش "يجب ألا يخشى صلاح أبدا الدخول في مثل تلك المواقف والحفاظ على ثقته بنفسه".

وشدد أسطورة ليفربول "فبمجرد أن تشعر بالخوف من تلك المواقف تصبح هناك مشكلة".

وأشاد راش بمستوى صلاح قائلا: "شاهدنا ما فعله الموسم الماضي وهذا الموسم أيضا، يجب أن يستمر في الحصول على الفرص وسوف تعود إليه ثقته".

وعن اقتراب زميله ساديو ماني منه والتساوي معه في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ 17 هدفا لكل منهما قال راش: "الإحصائيات الفردية لاتعني شيئا كبيرا بالنسبة لي".

وأوضح "الموسم الماضي سجل صلاح 40 هدفا لكن ليفربول لم يفز بأي لقب، وهذه المرة لم يسجل الكثير لكن نأمل الفوز ببطولة".

وأتم تصريحاته "صلاح في المجمل صاحب أداء جيد، حصل على فترة راحة جيدة خلال التوقف الدولي وسيعود قريبا إلى التسجيل".

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