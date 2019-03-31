الأهلي يسافر بطائرة خاصة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى جنوب إفريقيا على متن طائرة خاصة.

ويغادر الأهلي مصر يوم الأربعاء لمواجهة صن داونز السبت المقبل ضمن ذهاب مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار مجلس إدارة الأهلي بتوفير طائرة خاصة لرحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا لمنح اللاعبين مزيدا من الراحة في ظل ضغط المباريات.

وخاض الأهلي مواجهة أمس السبت وانتهت بالتعادل السلبي أمام الزمالك على ملعب برج العرب، ومن المقرر أن يواجه يوم الثلاثاء فريق الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي خلال أسبوع ثلاث مباريات إذ يلعب أمام صن داونز السبت المقبل ثم مواجهة مصر للمقاصة يوم الأربعاء 10 أبريل، قبل مواجهة صن داونز مجددا السبت 13 من الشهر ذاته.

وحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتين لاسارتي السفر إلى جنوب إفريقيا يوم الأربعاء الثالث من أبريل عقب يوم من مواجهة الاتحاد السكندري.