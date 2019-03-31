صلاح ضد توتنام.. أهداف بالجملة وتفوق في مباريات خروج المغلوب

يعرف الطريق لشباكهم ويترك بصمته دائما خلال مبارياتهم. واليوم يُمني محمد صلاح النفس بأن يكرر ما يجيد فعله ضد توتنام في كل الأوقات لكي يعود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول نظيره توتنام في الجولة 32 للدوري الإنجليزي في مباراة يطمح فيها محمد صلاح في العودة للتسجيل وبالطبع الحصول على نقاطها كاملة.

7 مباريات تبقت لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي. وعبور عقبة توتنام يسهل من مهمة الفريق في الاقتراب من لقب الدوري، مع انتظار سقوط مانشستر سيتي الذي يتصدر الدوري بفارق نقطة، خصوصا وأن المباريات المتبقية سهلة نسبيا باستنثاء مواجهة تشيلسي.

مواجهة توتنام لطالما شهدت تألق وتوهج صلاح. وربما لن يجد صلاح فرصة أفضل من التسجيل ضد توتنام للعودة لبريقه خصوصا بعد صيامه في أخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي عن التسجيل وهي الفترة الأطول التي لم يسجل فيها مع ليفربول.

تألق صلاح ضد توتنام لم يكن بقميص ليفربول فقط. إذ تألق حين كان لاعبا في بازل وفيورنتينا مع ظهور غير مميز حين كان لاعبا في تشيلسي.

FilGoal.com يستعرض سجل صلاح ضد توتنام.

مع بازل.. مراوغة بيل وهدف رائع

لعب صلاح ضد توتنام لأول مرة في الدوري الأوروبي وتحديدا في ربع النهائي.

في إنجلترا وعلى ملعب وايت هارت لين كانت أولى المواجهات، وصلاح لم يسجل في هذه المواجهة لكنه ترك بصمته بمرواغته لـ جاريث بيل نجم السبيرز آنذاك في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وفي العودة سجل صلاح أولى أهدافه في توتنام، قبل أن يتفوق بازل بركلات الترجيح ويصل لنصف النهائي ويخسر ضد تشيلسي.

مع فيورنتينا.. احتفال جنوني

تكررت مواجهة توتنام أيضا في الدوري الأوروبي لكن بقميص فيورنتينا.

لم يسجل صلاح في مواجهة الذهاب التي لُعبت في إنجلترا. لكنه كان حاضرا وبقوة في العودة.

سجل صلاح الهدف الثاني لـ فيورنتينا واحتفل بشكل جنوني مع جماهير الفريق الإيطالي.

مع تشيلسي.. ظهور خافت

بقميص تشيلسي شارك صلاح لمدة 18 دقيقة فقط في الدربي اللندني.

جوزيه مورينيو دفع بـ صلاح حين كان النتيجة تشير لتقدم توتتنام بنتيجة 4-2، لكن النجم المصري لم ينجح في هز شباك هوجو لوريس.

تشيلسي هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل بقميصه في مرمى توتنام.

مع ليفربول.. أهداف بالجملة

منذ أن عاد إلى إنجلترا لعب صلاح 3 مواجهات ضد توتنام بقميص ليفربول وسجل 3 أهداف أحرزها جميعا في الموسم الماضي.

إذ سجل هدفا في خسارة ليفربول 4-1 في مباراة الدوري الأول.

لكن في الدور الثاني قدم أداءً رائعا وسجل هدفين في تعادل الفريقين بنتيجة 2-2.

لكنه لم يسجل في مباراة الدور الأول في الموسم الحالي والتي فاز بها ليفربول بنتيجة 2-1.

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وإجمالا لعب صلاح 7 مواجهات ضد توتنام وسجل 5 أهداف في كل المسابقات، فاز 3 مرات وخسر مثلها وتعادل مرتين. فهل يحافظ صلاح على سجله التهديفي ضد توتنام ويقود ليفربول للفوز؟

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