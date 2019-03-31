مانى: صلاح هادئ حيال غيابه عن التسجيل.. نحاول مساعدته

قلل ساديو ماني لاعب ليفربول من شأن غياب زميله محمد صلاح عن تسجيل الأهداف، مشيرا إلى أن كل لاعب يمر بهذه المشكلة في مرحلة ما.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال السنغالي في حوار مع شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية:"الناس تتحدث عن صلاح لأنه اعتاد التسجيل في كل مباراة".

وواصل "هذا طبيعي لأنها كرة قدم، لكننا نعلم أن صلاح هادئ حيال الأمر. أحيانا يحدث ذلك".

وأتم ماني "أود جدا رؤيته يبتسم بتسجيل الأهداف. نحاول مساعدته".

ولم يزر صلاح، أفضل لاعب إفريقي في آخر سنتين، الشباك في آخر 7 مباريات لليفربول في مختلف البطولات.

وشارك نجم مصر البالغ عمره 26 عاما في 41 مباراة بالموسم الحالي وسجل 20 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

وتوج صلاح في الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان هداف البطولة برصيد 32 هدفا.