مانى: صلاح هادئ حيال غيابه عن التسجيل.. نحاول مساعدته

الأحد، 31 مارس 2019 - 10:27

كتب : FilGoal

صلاح - ماني

قلل ساديو ماني لاعب ليفربول من شأن غياب زميله محمد صلاح عن تسجيل الأهداف، مشيرا إلى أن كل لاعب يمر بهذه المشكلة في مرحلة ما.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال السنغالي في حوار مع شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية:"الناس تتحدث عن صلاح لأنه اعتاد التسجيل في كل مباراة".

وواصل "هذا طبيعي لأنها كرة قدم، لكننا نعلم أن صلاح هادئ حيال الأمر. أحيانا يحدث ذلك".

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وأتم ماني "أود جدا رؤيته يبتسم بتسجيل الأهداف. نحاول مساعدته".

ولم يزر صلاح، أفضل لاعب إفريقي في آخر سنتين، الشباك في آخر 7 مباريات لليفربول في مختلف البطولات.

وشارك نجم مصر البالغ عمره 26 عاما في 41 مباراة بالموسم الحالي وسجل 20 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

وتوج صلاح في الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان هداف البطولة برصيد 32 هدفا.

محمد صلاح ليفربول

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