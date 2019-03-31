عامر حسين: أرضية برج العرب تحسنت في الأيام الأخيرة.. وحالته تحدد مكان مباراة الاتحاد والأهلي

يرى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أن حالة أرضية ملعب برج العرب تحسنت كثيرا في الفترة الماضية عما كانت عليه قبل ذلك.

واحتضن ملعب برج العرب مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الـ17 للدوري.

وشهدت المباراة هطول غزير للأمطار ما أثر على أرض الملعب وجعل السيطرة على الكرة صعبة من قبل لاعبي الفريقين.

وقال عامر حسين عبر برنامج الماتش في قناة صدى البلد: "الملعب حالته أصبحت أفضل كثيرا في الـ10 أيام السابقة بسبب أعمال الصيانة".

وأضاف "إلى أن بدأت الأمطار في الهطول بشدة منذ الساعة الثانية منتصف الليل في يوم المباراة والتي أغرقت الملعب بالمياه".

وأكمل عامر حسين "الأمطار الغزيرة والمياه أثرت بالفعل على أرضية ملعب برج العرب وظهر هذا في المباراة".

وأوضح "ولكن كما شاهدنا أن أرض الملعب حالتها أصبحت جيدة عما كانت عليه قبل ذلك بعد معالجة الكثير من المناطق في الملعب، ولكن منطقة وسط الملعب المواجهة للمنطقة الفنية هي التي ظلت بنفس حالتها بسبب أن الفرق تؤدي عليها عمليات الإحماء لقربها من خط التماس".

وكشف عامر حسين: "سننتظر ليوم الأحد لمعرفة ما إذا كان ملعب برج العرب سيحتضن مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري أم لا".

وشرح "لا نمتلك أي موافقات أمنية لإقامة المباراة سوى في ملعب برج العرب، وإذا تم نقلها إلى استاد المكس لن يتم ذلك إلا بعد الحصول على الموافقات الأمنية لتغيير الملعب".

وواصل "وإذا حصلنا على موافقة الأمن بنقل المباراة سيترتب على ذلك عدم حضور جماهير الاتحاد في استاد المكس لأنه غير مصرح له بحضور الجماهير".

وأتم تصريحاته "لذلك ننتظر حتى نعرف حالة الطقس في الأيام المقبلة وهل سيتحمل ملعب برج العرب استضافة مباراة الاتحاد والأهلي أم لا".

ويلعب الاتحاد والأهلي في الجولة الـ24 للدوري يوم الأربعاء المقبل.

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