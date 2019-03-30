أخطر فرص الزمالك.. أحداد يرفض هز شباك الأهلي

أهدر حميد أحداد هدفا محققا لـ الزمالك في مرمى الأهلي من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

الزمالك يواجه الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الـ 17 في الدوري المصري على ملعب برج العرب.

الأمطار أثرت بشدة على أرضية ملعب برج العرب، والتي بدورها أثرت بشدة على مستوى القمة، فلم تظهر الفرص المحققة إلا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لـ ناصر ماهر.

أخطر فرص الزمالك ظهرت في الدقيقة 80 عن طريق حميد أحداد.

عبد الله جمعة أرسل عرضية من ركلة ركنية مرت من الجميع لتصل إلى أحداد الذي يقف وحيدا داخل منطقة الجزاء.

أحداد سدد ولكن تسديدته جاءت قوية وفوق العارضة، ليحرم الزمالك من هدف محقق.