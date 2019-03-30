بالفيديو – العودة للطريق الصحيح.. يونايتد يهرب من فخ واتفورد

عاد مانشستر يونايتد لطريق الانتصارات من جديد بعدما نجح في الفوز على واتفورد بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي.

الانتصار هو الأول لـ يونايتد منذ الانتصار على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. بعدها خسر الفريق أمام أرسنال في الدوري وأمام ولفرهامبتون في الكأس.

ثنائية يونايتد جاءت عن طريق ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال في الدقيقة 28 و72.

بينما هدف واتفورد الوحيد جاء عن طريق عبدولاي في اللحظات الأخيرة من المباراة.

اللقاء كان صعبا للغاية على مانشستر يونايتد الذي تراجع بعد هدف راشفورد الذي جاء من تمريرة ولا أروع من لوك شاو وضعت المهاجم الإنجليزي منفردا بالمرمى وحولها في الشباك.

بعدها ضغط واتفورد بقوة ومنع دافيد دي خيا أكثر من هدف محقق.

وسط ضغط واتفورد، نجح مارسيال في خطف الهدف الثاني بعد خطأ من دفاع وحارس الضيوف.

ولم يُغير هدف واتفورد من واقع انتصار يونايتد الأول بعد إعلان استمرار أولي سولشاير في منصبه كمدرب دائم للشياطين.

ورفع يونايتد رصيده للنقطة 61 في المركز الرابع بفارق نقطة مع أرسنال – الخامس الذي يستعد لمواجهة نيوكاسل – وبالتساوي مع توتنام 61 نقطة – الذي يستعد لمواجهة ليفربول.

بينما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 43 في المركز التاسع.