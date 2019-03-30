بالفيديو – العودة للطريق الصحيح.. يونايتد يهرب من فخ واتفورد

السبت، 30 مارس 2019 - 19:16

كتب : FilGoal

راشفورد - مانشستر يونايتد - واتفورد

عاد مانشستر يونايتد لطريق الانتصارات من جديد بعدما نجح في الفوز على واتفورد بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي.

الانتصار هو الأول لـ يونايتد منذ الانتصار على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. بعدها خسر الفريق أمام أرسنال في الدوري وأمام ولفرهامبتون في الكأس.

ثنائية يونايتد جاءت عن طريق ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال في الدقيقة 28 و72.

أخبار متعلقة

بالفيديو - دون صعوبة.. مانشستر سيتي يضرب فولام بهدفين ويستعيد الصدارة مؤقتا ماذا فعل سولشاير منذ قدومه إلى مانشستر يونايتد.. مفاجأة أوروبية وتقدم محلي تقرير: مانشستر يونايتد يقود سباق التعاقد مع جريزمان حوار مطول – سولشاير يتحدث عن كل شيء يخص يونايتد .. محاكاة فيرجسون وكيف أحدث تحولا في الفريق

بينما هدف واتفورد الوحيد جاء عن طريق عبدولاي في اللحظات الأخيرة من المباراة.

اللقاء كان صعبا للغاية على مانشستر يونايتد الذي تراجع بعد هدف راشفورد الذي جاء من تمريرة ولا أروع من لوك شاو وضعت المهاجم الإنجليزي منفردا بالمرمى وحولها في الشباك.

بعدها ضغط واتفورد بقوة ومنع دافيد دي خيا أكثر من هدف محقق.

وسط ضغط واتفورد، نجح مارسيال في خطف الهدف الثاني بعد خطأ من دفاع وحارس الضيوف.

ولم يُغير هدف واتفورد من واقع انتصار يونايتد الأول بعد إعلان استمرار أولي سولشاير في منصبه كمدرب دائم للشياطين.

ورفع يونايتد رصيده للنقطة 61 في المركز الرابع بفارق نقطة مع أرسنال – الخامس الذي يستعد لمواجهة نيوكاسل – وبالتساوي مع توتنام 61 نقطة – الذي يستعد لمواجهة ليفربول.

بينما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 43 في المركز التاسع.

في إنجلترا مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

فرصة وحيدة في آخر لحظة.. عبد الغني ينقذ الزمالك من هدف محقق عند خط المرمى 5 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يتجاوز بلاكبيرن ويشعل الصراع على مراكز الملحق 6 دقيقة | المحترفون
بالفيديو - "ميسي الأكثر ثراءً يا بيكيه".. برشلونة يتجاوز إسبانيول في الدربي رغم المقاومة 40 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – العودة للطريق الصحيح.. يونايتد يهرب من فخ واتفورد 47 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - هدرسفيلد يهبط رسميا ويعادل الرقم القياسي لأسرع سقوط في الدوري الإنجليزي 54 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - ثواني أخيرة مجنونة تنقل صدارة ألمانيا من بايرن إلى دورتموند ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 2 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 3 طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر 4 قائمة الأهلي – ظهور صالح جمعة وغياب هشام محمد استعدادا للزمالك

قد ينال إعجابك