بالفيديو - "ميسي الأكثر ثراءً يا بيكيه".. برشلونة يتجاوز إسبانيول في الدربي رغم المقاومة

"أموالي أكثر من ميزانية إسبانيول".. هكذا أشعل جيرارد بيكيه لاعب برشلونة دربي كتالونيا قبل يومين.. لكن ليو ميسي أثبت أنه أكثر ثراءً من الجميع.

برشلونة حقق الفوز على جاره إسبانيول 2-0 على ملعب كامب نو، في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

الأرجنتيني ليو ميسي كان بطلا مظفرا كعادته، وسجّل الهدفين في شوط المباراة الثاني، ليقرّب فريقه أكثر من لقب الدوري.

برشلونة رفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الأول، بفارق 13 نقطة مؤقتا عن مطارده أتليتكو مدريد، بينما تجمّد رصيد إسبانيول عند 34 نقطة في المركز 14.

ميسي احتاج إلى ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 71، حتى يفتتح التسجيل بمساعدة زميله السابق فيكتور سانشيز الذي لمس الكرة وخادَع حارسه دييجو لوبيز.



























ليسجل ميسي من ركلة حرة مباشرة لثالث مرة هذا الموسم أمام إسبانيول، والسادسة إجمالا أمام الجار الأليف.

قبل أن يؤمّن ميسي الانتصار بتسديدة دقيقة في الدقيقة 89، بعد عرضية البديل البرازيلي مالكوم.

ليصل ميسي إلى +30 هدفا في مسابقة الدوري للمرة الثامنة في مسيرته الأسطورية.

اللاعب الأرجنتيني حقق عدة أرقام مميزة، إذ عادل أيضا إيكر كاسياس القائد السابق لـ ريال مدريد كالأكثر تحقيق للانتصارات في تاريخ الدوري الإسباني بواقع 334 فوزا.

أما فيكتور سانشيز الذي كان لاعبا في برشلونة بموسم 2008\2009 التاريخي، ومع مساهمته في هدف ميسي الأول، وصل سجّله الإجمالي إلى 15 هزيمة في مسيرته أمام برشلونة، بالإضافة إلى تعادل واحد، دون أي فوز.