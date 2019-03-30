لاسارتي: النتيجة عادلة بسبب الملعب.. الفارق كان 14 نقطة والآن نقطتين فقط

يرى مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي أن نتيجة القمة جاءت "عادلة" للفريقين.

الزمالك تعادل مع الأهلي سلبيا في لقاء مؤجل من الجولة الـ 27 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

قمة سلبية جاءت شحيحة من الفرص مع تأثر الأجواء بالأمطار الغزيرة وأرضية الملعب.

وقال لاسارتي: "الأهلي كان أفضل من الزمالك في الشوط الأول، بينما في الشوط الثاني الكفة تعادلت".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "النتيجة عادلة. أرضية الملعب أثرت على المباراة بشدة".

وأوضح "سوء الأرضية زاد من احتمالية ارتكاب الأخطاء للاعبين. الأزمة لم تكن في الأمطار، بل في سوء الأرضية والتي أصبحت أسوأ وأسوأ مع كل دقيقة تمر من عمر اللقاء".

وتابع "التمريرات القصيرة في الهجوم، تُفقد بسبب الأرضية".

وأكمل حديثه قائلا: "أكثر من يتأثر من أرضية الملعب هو اللاعب صاحب "التكتيك العالي"".

ودلل "ناصر ماهر تضرر كثيرا بسبب أرضية الملعب، لأنه من نوعية من يُسيطر على الكرة ويلعب تمريرات قصيرة وطويلة وكل ذلك تأثر بسبب الأرضية".

وعن المنافسة على اللقب، قال لاسارتي: "كنا نلعب على الانتصار بكل تأكيد، ولكن في النهاية تعادلنا وسنواصل الطريق".

واستمر "منذ شهرين الفارق كان 14 نقطة والآن أصبح نقطتين فقط. سنستمر ونستمر في طريقنا".

وأشار "أستعدنا مجموعة كبيرة من المصابين وهذا سيكون مفيدا للغاية لنا".





































































ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني بـ52 نقطة. بعدما انتهت القمة رقم 177 بينهما بالتعادل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء، بينما يلعب الزمالك أمام سموحة يوم الأربعاء.