بالفيديو – 33 ثانية تكفي.. كارثة دوناروما المبكرة تنصر سامبدوريا على ميلان

السبت، 30 مارس 2019 - 23:33

كتب : FilGoal

سامبدوريا - ميلان

لو أطلق حكم مباراة سامبدوريا وميلان صافرة النهاية بعد 33 ثانية من بداية المواجهة، لما شكّل الأمر فارقا كبيرا.

ميلان تعرّض للهزيمة بهدف دون مقابل على ملعب لويجي فيراريس أمام سامبدوريا، بالجولة 29 من الدوري الإيطالي.

شاهد ملخّص المباراة

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هدف المباراة الوحيد سجّله الفرنسي جريجوار ديفريل بعد 33 ثانية من انطلاق المباراة، إثر خطأ قاتل في التمرير من جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان.

الهدف هو الأسرع الذي يتلقاه ميلان على الأقل منذ بدء "أوبتا" عملية جمع الإحصائيات في موسم 2004\2005.

ديفريل سجّل للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن غاب عن هز الشباك طوال 14 مباراة متتالية.

ليرفع سامبدوريا رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثامن، ويتجمّد رصيد ميلان عند 51 نقطة في المركز الرابع.

الهزيمة هي الثانية على التوالي لميلان في الدوري، أمر لم يحدث منذ ديسمبر 2017.

ميلان لن يفقد مركزه الرابع هذه الجولة، لكن فارق الـ4 نقاط مع روما الخامس بات مهددا بالتقلص إلى نقطة واحدة إن فاز الذئاب على نابولي غدا الأحد.

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