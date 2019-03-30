عبد الحفيظ: تأثرنا أكثر من الأرضية لأننا الأعلى فنيا

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أن فريقه تأثر بسوء أرضية الملعب بشكل أكبر من الزمالك.

الزمالك تعادل مع الأهلي سلبيا في لقاء مؤجل من الجولة الـ 27 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

قمة سلبية جاءت شحيحة من الفرص مع تأثر الأجواء بالأمطار الغزيرة وأرضية الملعب.

وقال عبد الحفيظ: "أرضية الملعب أثرت بشدة على المباراة بكل تأكيد، وأثرت علينا بشكل أكبر".

وأوضح في تصريحاته عبر أون سبورت "الظروف البعيدة عن كرة القدم مثل الأرضية يكون تأثيرها على الفريق الأعلى فنيا، أكبر من تأثيرها على الفريق الآخر. ونحن الأعلى فنيا ولذلك تأثرنا بشكل أكبر".

وواصل "المكسب الأكبر في المباراة لكل فريق هو هدف تعرض لأي لاعب لإصابة".

وعن الروح الرياضية بين الفريقين، شدد عبد الحفيظ: "لا يوجد أي أزمات بين الأهلي والزمالك طوال التاريخ. متنافسان في إطار محترم. تلك هي كرة القدم".

وتابع "مازال هناك 11 مباراة في الدوري والطريق طويل".







































































































































ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني بـ52 نقطة. بعدما انتهت القمة رقم 177 بينهما بالتعادل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء، بينما يلعب الزمالك أمام سموحة يوم الأربعاء.

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