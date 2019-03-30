أرقام في الجول – محمد عبد الغني "منقذ بحري" في الزمالك ضد الأهلي

السبت، 30 مارس 2019 - 23:03

كتب : أمير عبد الحليم

مروان محسن - محمد عبد الغني - الأهلي - الزمالك

لم يتفاجئ محمد عبد الغني مدافع الزمالك مثل مشجعي فريقه بغياب محمود علاء الذي لعب بدلا منه، بل كان واضحا أنه أكثر من جاهز للمشاركة والتألق أيضا.

أنقذ عبد الغني الزمالك من استقبال هدف في توقيت صعب بعدما أبعد رأسية ناصر ماهر من على خط المرمى في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

لكنه أيضا قدم أداء رائعا أنسى به جماهير الزمالك خسارة محمود علاء للإصابة.

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استرجع عبد الغني الكرة للزمالك 14 مرة، وهو رابع أعلى رقم بين زملائه بعد طارق حامد وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي.

هكذا أدى عبد الغني دوره الدفاعي بشكل رائع، لكن الميزة الإضافية التي قدمها للزمالك مذهلة.

عادة ما يلجأ المدافعون للتشتيت خاصة مع سوء حالة ملعب برج العرب بسبب الأمطار، لكن عبد الغني مرر 26 تمريرة أرضية بشكل صحيح بنسبة نجاح وصلت إلى 100% من تمريراته.

كان عبد الغني رائعا في بناء هجمات الزمالك من الخلف، ومن بين تمريراته لم يمرر الكرة سوى 4 مرات فقط للخلف.

ولذلك كان طارق حامد أكثر من استلم الكرة من عبد الغني، ثم زيزو جناح الفريق.

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