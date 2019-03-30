أمير عزمي: أهدرنا بعض الفرص كادت تمنحنا الفوز في القمة

السبت، 30 مارس 2019 - 22:39

كتب : FilGoal

كهربا - سعد سمير - الزمالك - الأهلي

يعتقد أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد في جهاز الزمالك أن فريقه أتيحت له فرص كادت تمنحه الفوز أمام الأهلي في القمة.

وتعادل الزمالك سلبيا مع الأهلي في القمة رقم 117 والمؤجلة بينهما من الجولة الـ17 للدوري.

وقال أمير عزمي عقب المباراة: "اللاعبون قدموا أداء رجولي طوال المباراة وكانوا على قدر المسؤولية".

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وأضاف في تصريحات للصحفيين "الزمالك كان قادرا على تحقيق الفوز وكان لنا عدة فرص لم تنتهي بالشكل الجيد وكادت تغير نتيجة المباراة".

وأكمل "الزمالك لا يزال متصدرا للدوري، الآن سنغلق صفحة مباراة القمة ونبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة".

ويلعب الزمالك ضد سموحة يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ24 للدوري المصري.

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